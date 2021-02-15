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Cam kemik hastası minik Şirin, yardım bekliyor

DHA

Cam kemik hastası minik Şirin, yardım bekliyor


Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE´deki iç savaş nedeniyle İdlib´den kaçıp Türkiye´ye gelen el-Şiles ailesinin 4 yaşındaki kızları Şirin'e, cam kemik hastalığı teşhisi konuldu. Kızlarının tedavisi için oturdukları Hatay ile Adana arasında gidip gelmek zorunda kaldıklarını belirten aile, durumlarının iyi olmadığını ifade ederek hayırseverlerden yardım istedi.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 3 çocuk sahibi Enes ve hamile olan eşi Fadya el-Şileş, 4.5 yıl önce evlerinin bombalanması üzerine bölgeden kaçıp Türkiye´ye gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. Burada, ailenin Şirin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Aile, bebeklerinin 8 aylıkken ağrılı bir hastalığa yakalanması nedeniyle Hatay Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Bazı kemiklerinin kırıldığı belirlenen minik Şirin'e `cam kemik veya cam bebek hastalığı´ olarak bilinen `osteogenesis imperfecta´ teşhisi konuldu. Daha sonra bir dizi tedavi süreci için Adana´daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne sevk edilen minik Şirin´in ailesi, sürekli Adana ve Hatay arasında mekik dokumaya başladı. Geçici işlerde çalıştığı için ekonomik durumunun iyi olmadığını belirten Enes el-Şileş, AdanaHatay arası seyahat ve ilaç masraflarını karşılamakta zorlandığını kaydetti. Kızının ameliyat olması gerektiğini aktaran el-Şileş, hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.
'AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR'
Anne Fadya el-Şileş, kızlarının hastalığını öğrendiklerinde adeta yıkıldıklarını belirterek, "Doğumdan bu yana kızımın kemikleri kendi kendine kırılıyor. Şu anda tedavisi sürüyor ancak bizim sürekli Adana'ya gidip, geri dönecek imkanımız yok. Ameliyat olması da gerekiyor. Bu süreçte hayırseverlerden bize destek olmalarını, tedavi konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.
'YARDIM BEKLİYORUZ'
Baba Enes el-Şileş ise İdlib'den Türkiye'ye geldiklerinde eşinin zor ve yorucu bir hamilelik geçirdiğini, çocuğunun hastalığı nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Enes el-Şileş, "Doğumundan bir süre sonra kızımın kemikleri kırılmaya başladı. Hastanede bir dizi tedavinin ardından cam kemik hastası olduğunu öğrendik. İlaç tedavisi gördü ancak tedavisi için Adana'ya gidip gelmemiz gerekiyor. Gündelik işlerde çalışarak geçinmeye çalışıyoruz. Ekonomik gücümüz yok. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-02-15 08:46:06

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