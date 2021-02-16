Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Suriye'nin Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKKPYD/YPG terör örgütü mensubu ile birlikte 3 şüpheli Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak 2021 tarihinde Zeytindalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusuna ve sivil vatandaşlara yönelik bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen KCK/PKKPYD/YPG terör örgütü mensubu A.B.'yi Dörtyol ilçesinde yakaladı.

Şahsın yapılan sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet ettiği belirlenen KCK/PKKPYD/YPG terör örgütüne mensup oldukları belirlenen B.M., M.B. ve Ş.Y. isimli şüpheliler de eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 6 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 10 adet hafıza kartı, 5 adet flaş bellek, 7 adet hard disk ele geçirildi.

4 terörist sevk edildikleri adli makamca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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