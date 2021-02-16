İskenderun’da kaçak silah operasyonu

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kaçak silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince silah kaçakçılığı, imalatı ve mermi ticaretine yönelik Kocatepe Mahallesi 391 Sokak O.B. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 5 adet 7.65 fişek, 3 adet Ak47 mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.B. adli makamlara sevk edildi.

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