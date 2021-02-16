Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist Hatay´da yakalandı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)SURİYE´de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusu'na ve sivillere yönelik bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirtilen KCK/PKK-PYD/YPG terör örgütü üyesi A.B., Hatay´ın Dörtyol ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Ocak'ta Suriye´de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Suriye Milli Ordusu'na ve bölgedeki sivillere yönelik bombalı eylem hazırlığındaki KCK/PKKPYD/YPG terör örgütü üyesi A.B.'nin, yapılan operasyonla Dörtyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLER DE YAKALANDI
Hatay Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü üyesi A.B´nin sorgusunda kendisi ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve Dörtyol ilçesinde ikamet eden örgüt üyesi B.M., M.B. ve Ş.Y.´nin de de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 13 sim kart, 10 hafıza kartı, 5 flaş bellek ve 7 hard disk ele geçirildiği öğrenildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-02-16 14:52:57
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