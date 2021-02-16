İskenderun’da kaçak içki operasyonu

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 350 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gümrük kaçağı ve sahte içki yapım ve satışına yönelik yapılan operasyonda C.U., A.A. ve A.U, isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 350 litre kaçak içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet 7.65 mermi ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili C.U., A.A. ve A.U. gözaltına alındı.

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