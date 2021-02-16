Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´da polis ekiplerince 8 farklı adrese yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı belirtilen 6 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, 6 şüpheliye ait 8 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 TL ve 5 bin 300 Riyal para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-02-16 17:24:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.