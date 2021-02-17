Rusya uyruklu DEAŞ’lı kadın sınırda yakalandı Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 6 kişi yakaladı.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi, hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rusya uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlenirken yakalananların 3'ünün çocuk olduğu görüldü.

Yakalanan 6 kişi Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi.

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