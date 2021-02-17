Hatay'da, sanayi sitesinde fabrika yangını

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde kumaş ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yan taraftaki mobilya atölyesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Merkez Antakya ilçesinde, sanayi sitesindeki bir kauçuk ve kumaş fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki mobilya atölyesine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-02-17 14:40:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.