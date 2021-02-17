Antakya Organize Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgeye göre, Antakya Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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