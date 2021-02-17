Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ(Hatay), (DHA)HATAY´da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 5´i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ´a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Narlıca Mahallesi'nde görev yapan hudut kartallarının Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ´a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.
Şüpheliler, Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı´nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK
2021-02-17 15:06:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.