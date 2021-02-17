Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ(Hatay), (DHA)HATAY´da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 5´i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ´a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Narlıca Mahallesi'nde görev yapan hudut kartallarının Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ´a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.

Şüpheliler, Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı´nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

2021-02-17 15:06:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.