Hatay’da Yeni Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın korkuttu

Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya iskeletlerinin imalatının yapıldığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden iş yeri sahibi Abdullah Bulut hemen iş yerindeki çalışma arkadaşlarını uyararak, dışarı çıkmalarını söyledi. Hemen ardından ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İş yeri sahibi Abdullah Bulut yangını fark ettiklerinde hemen işyerinden çıktıklarını belirterek, “İş yerinde çalışıyorduk hemen arka tarafa seslendim işyerini boşaltın diye. İş yerinden çıktık baktık sadece siyah duman yükseliyordu. Hemen ardından bir patlama sesi duyduk. Alevler çatıyı aşmaya başladı. İtfaiyeyi aradım daha sonra arkadaşlarımla çekebileceğim eşyaları çekmeye başladım. İtfaiye geldikten sonra onlara da yardımcı olmaya çalıştım. Çok şükür içeride kimse yoktu öle ve yaralı olmadı onun için. İçeride baya bir malımız vardı kurtarabildiğimizi kurtardık” dedi.

Yangın çıkan iş yerinin yanında dükkanı bulunan Ömer Bulut ise alevlerin bir anda yükseldiğini belirterek, “Dışarıya çıktık ve malları boşaltmaya çalıştık. Neyden nasıl çıktığını bilmiyoruz, bize sıçramadı ama komşumuzun zararı oldu" dedi.

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında soğurma çalışmaları devam ediyor.

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