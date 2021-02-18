Hatay Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

13 şehidin katili işte o alçak!

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Hatay Büyükşehir Belediyesi kış aylarının çetin geçtiği bölgelerde kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi adına il genelinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde kar yağışı olan yüksek bölgelerde ulaşımın akmaması için karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre etkin bir şekilde devam ettiriyor.

Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy mahallesi radar mevkisinde kapanan yollarda küreme çalışmaları yaparak, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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