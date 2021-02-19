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Mesut Çaytemel: "Tek düşüncem futbol beni bırakana kadar sahada olmak" Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel: "Takımla Süper Lig'i yakalamasaydım, forma şansı bulamayabilirdim"

İHA

Mesut Çaytemel: "Tek düşüncem futbol beni bırakana kadar sahada olmak" Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel: "Takımla Süper Lig'i yakalamasaydım, forma şansı bulamayabilirdim"

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de yer alan Hatayspor’un savunması oyuncusu ve takım kaptanı Mesut Çaytemel 2. Lig’de yaşadıkları zorluktan dolayı Süper Lig’i hayal etmelerinin zor olduğunu ancak gelinen noktadan gururlu olduklarını söyledi.
Hatayspor’un başarılı savunma oyuncularından takım kaptanı Mesut Çaytemel, o dönemler de TFF 1. Lig takımlarından olan Orduspor’dan 20142015 sezonunda 2. Lig’de mücadele eden Hatayspor’a transfer olan Mesut Çaytemel bordobeyazlı takımla birlikte, 7. sezonunu geçirmenin heyecanını yaşıyor. Takımı ile birlikte kariyeri boyunca ilk defa Süper Lig’de forma giyen 37 yaşındaki oyuncu, geleceğine dair plan yapmadığını söyleyerek, "Ne zaman futbol bizi bırakırsa artık sana yeşil sahalarda yer yok derse o zaman da bir planlama yapacağım" dedi.

"Bugünleri hayal etmek kolay değildi"
Mesut Çaytemel Hatayspor’un 2. Lig’de olduğu dönemlerde zor günler geçirdiklerini yemek dahi bulamadıklarını belirterek "Kulüp adına konuşmam gerekirse çok zor günlerden bugünlere geldi. Şu an Süper Lig’de ve oldukça da iyi bir performans sergiliyoruz. Tabi o günleri hatırladıkça bugünleri hayal etmek kolay değildi. Ancak geldiğimiz noktada gerçekten mutlu ve gururluyuz. İnşallah çok daha iyi yerlere gelir Hatayspor ve bizler. Gerçekten çok zordu yani yapacak saha bulamıyorduk, açıkçası soyunacak soyunma odası bulamıyorduk, yemek bulamıyorduk gerçekten çok zor günlerdi. Ya tabii onlar geride kaldı, çok da fazla böyle ajitasyon yapmaya gerek yok. Artık bulunduğumuz konumun bu güzel günlerin keyfini çıkarmak lazım. İyi de gidiyor keyifli de gidiyor bizim için o yüzden mutluyuz" dedi.
Süper Lig’de flaş bir çıkış yakalayan Hatayspor’un başarısının birçok etkenden olabileceğini belirten Çaytemel, "Takım birlikteliği çok önemli, yeni transferlerimiz de bence çok güzel uyum sağladı. Zaten Hatayspor her sene transferlerden her zaman maksimum seviyede verim almıştır. Tabii bizden de kaynaklı olabilir, takımın bünyesinden kulüpten, şehirden, o anki teknik ekipten. Bunlar hep etken. Ancak yeni oyuncularla, geçen seneden gelen, yıllarca bu kulübe hizmet etmiş oyuncuların birlikteliği bence güzel bir başarı yakalamamıza sebep oldu" dedi.

"Takımımla Süper Lig’i yakalayamasaydım forma şansı bulamazdım"
Çaytemel, 36 yaşında Süper Lig’i ilk defa yakalamanın kolay olmadığını belirterek, "Profesyonelce yaşamaya çalışıyorum açıkçası. Tabii 36 yaşında Süper Lig’i ilk defa yakalamak kolay değil. Yani çok da hatırlamıyorum bunu yakalayan daha önce var bilmiyorum. Tabi bu takımla beraber benim performansında artmasıyla geldi, belki kendi takımla beraber Süper Lig'i yakalamasaydım belki Süper Lig'de forma şansı bulamayabilirdim. Bunu da biliyorum. Bu şansı yakaladığım için mutluyum. Forma rekabetine gelince biz profesyonel futbolcuyuz. Bizim yapacağımız tek şey çalışmak ve takıma katkı sağlamak. Ne zaman forma şansı bulsam elimden geldikçe takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Tabii güzel bir rekabet var. Alex de forma şansı bulduğu zaman iyi maçlar çıkardı, iyi performans veriyor" dedi.

"Futbol beni bırakana kadar sahada olacağım"
Gelecek kariyeri ile ilgili uzun vadeli plan yapmadığını saha da olmayı çok sevdiğini belirterek, "Ben hiçbir zaman uzun vadeli plan yapmadım bunu her zaman söylüyorum. Tek düşüncem futbol beni bırakana kadar sahada olmak, futbol oynamayı, saha da olmayı çok seviyorum. Tabii ki ne zaman futbol bizi bırakırsa artık sana yeşil sahalarda yer yok derse o zaman da bir planlama yapacağım" dedi.

"Sahada hizmet ettiğim kulübe saha dışında da hizmet etmek isterim"
Futbolu bıraktıktan sonra Hatayspor’un da girişimi olursa saha içinde hizmet etiği gibi saha dışında da hizmet etmek istediğini belirterek "Bu tek taraflı bir durum değil. Hatayspor’un da bu yönde bir girişim olması gerekir ki ben de burada en azından hizmet etmeliyim. Sadece benim istememe olacak bir şey değil. Tabii ki yıllarca futbolcu olarak hizmet ettiğim bir kulüp bir şehir. Tabii ki gönül ister yıllarca saha içinde hizmet ettiğim bir kulübe saha dışında da hizmet etmek. Ancak dediğim gibi bu karşılıklı olacak bir şey Kulübümden böyle bir teklif, bu yönde bir hizmet anlayışı gelirse tabii ki seve seve devam etmek isterim" dedi.

"Kaptanlığın tadını çıkarıyorum"
Yıllardır Hatayspor’un takım kaptanlığını yaptığını ve şu anda da bunun tadını çıkarttığını belirten Mesut Çaytemel kaptanlığın hem sorumluluk hem de gurur verici bir şey olduğunu belirterek, "Tabii ki benim kaptanlığımda yani üst üste 2. Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig’ten de Süper Lig'e yükselmesi, Süper Lig’de de ses getiren bir takım olması benim için ayrıca gurur verici mutluluk verici. Ben şu an için bunun tadını çıkarıyorum inşallah da böyle devam eder" dedi.

"53 yıl bekleyen taraftarlarımız, takımlarını tribünden izleyemiyorlar"
Taraftarların tarihinde ilk defa Süper Lig’e çıkan Hatayspor’u pandemi dolayısı ile destekleyemedikleri için üzüldüğünü belirten Çaytemel, "Yani sezon başından beri onlar için üzüldüğümü söylüyorum. 53 yıl beklediler, maalesef şehirlerin takımlarını tribünden izleyemiyorlar şu an için. İnşallah bir an önce pandemi biter ve stattaki yerlerini alırlar. Şehirlerinin takımlarını tribünden izleme fırsatı bulurlar, İnşallah bu güzel futbolumuza tribünden tanıklık ederler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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