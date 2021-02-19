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Sokak hayvanlarını ve kuşları beslemesi karşılığında şikayetinden vazgeçti

İHA

Sokak hayvanlarını ve kuşları beslemesi karşılığında şikayetinden vazgeçti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kişi, kendisine sosyal medyadan hakaret eden şahıs ile kuşlara ve sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 75 kilo mama ve 100 kilo buğday alması karşılığında uzlaştı.
Alınan bilgiye göre, M.Ö. düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü çerçevesinde sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşıma, E.T. adlı şahsın yazılı ileti yoluyla hakaret içerikli yorumda bulunduğunu beyan ederek CİMER üzerinden Adalet Bakanlığına ‘hakaret’ şikayeti başvurusunda bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında tarafların ifadesi alındı. Uzlaştırma Bürosuna intikal eden dava şikayetin sahibi M.Ö. kendisine yazılı olarak hakaret ettiğini öne sürdüğü E.T.’den sokak hayvanları ve kuşlar için 75 kilo mama ve 100 kilo buğday yemi alması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söylemesi üzerine E.T. öneriyi kabul ederek uzlaştı.
Şikayet sahibi M.Ö., bir vatandaş olarak sosyal medya hesabından düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü çerçevesinde paylaştığı yazı ve görsele E.T. adlı kişinin hakaret içeren yazıları üzerine kendisinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Uzlaşma Bürosu aracılığı ile E.T.’ye ceza olarak sokak hayvanlarına mama, kuşlar için yem almasını istedim. Oda bu isteği kabul ederek 75 kilo mama, parktaki kuşlara verilmek üzere 100 kilo buğday yemi aldı. Bende şikayetimi geri çektim” dedi.

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