Hatay'da hafta sonu kısıtlaması başladı

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli için alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 21.00 itibariyle caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Reyhanlı'nın giriş ve çıkışları olmak üzere tüm cadde ve sokaklar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı.

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