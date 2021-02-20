Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VAR sistemine karşı ASİ sistemi Hatay’da, futbol dünyasının eleştirdiği VAR sistemine alternatif olarak ASİ sistemi geliştirildi Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, teknoloji marifetiyle yönetilen maçlarda özellikle VAR odalarında şaibe ve taraflılık iddialarının ayyuka çıktığına dikkat çekti Abdulla Sönmez: "VAR’dan gelen kararı beklemek için futbol dakikalarca duruyor, hem seyircinin hem de futbolcunun hevesi kaçıyor"

İHA

VAR sistemine karşı ASİ sistemi Hatay’da, futbol dünyasının eleştirdiği VAR sistemine alternatif olarak ASİ sistemi geliştirildi Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, teknoloji marifetiyle yönetilen maçlarda özellikle VAR odalarında şaibe ve taraflılık iddialarının ayyuka çıktığına dikkat çekti Abdulla Sönmez: "VAR’dan gelen kararı beklemek için futbol dakikalarca duruyor, hem seyircinin hem de futbolcunun hevesi kaçıyor"

Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da, Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak ASİ adını verdiği sistemi geliştirdi.
Antakya’da, Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, VAR alternatif olarak ASİ sistemini geliştirdi. Sönmez, tamamen kendi çalışmaları sonucundan yaptığı sistemle futbolda hakem hatalarının sıfıra ineceğini belirtti. VAR'ın kullanışsız olduğunu söyleyen Müdür Sönmez, “Söz var, yazı var. VAR sistemi yerine yerli ve milli ASİ sistemi var. Cumhurbaşkanımızın kontrol edebileceği bir mekanizma kurulmalı sözünden hareketle Zeybek oyununa benzeyen VAR sistemi yerine durmak yok yola devam sözüne uygun yerli bir sistem geliştirdim” dedi.
Sönmez, kendi icadı olan sistemden bahsederek, “ASİ sistemi, futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın her birinin bağımsız hale getirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan bir sistemdir. Yani futbol sahasında bulunan iki yarı alanının birini kırmızı yarı alan olarak işaretleyeceğiz, diğeri beyaz yarı alanı olarak kalacak ve her bir yarı alan ayrı hakem tarafından yönetilecek. Bizim sistemimizde insan tarafından yönetilmesi esastır. Teknoloji sisteminde yönetilen maçlarda özellikle VAR odalarında şaibe, taraflılık söz konusu olabiliyor. Ama böyle bağımsız bir ortamda kırmızı yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yerine getirecek” ifadelerini kullandı.
Bu sistemdeki ana amacını da vurgulayan Sönmez, “Bizim buradaki asıl amaçladığımız VAR sisteminin yerine sahayı ikiye bölüp, iki hakemin yönetilmesi ve VAR hakemlerinin de imkanlar doğrultusunda sahaya inmesini sağlamak. Ya da isteğe göre yan hakemleri veya 4. hakemleri sahaya sürerek 0 maliyet ile bir sistem üretmiş hale gelebiliriz” cümlelerine yer verdi.
Aynı zamanda hem maliyet açısından hem de futbolun zevk vermesi açısından yararlı bir sistem olduğunu dile getiren Abdulla Sönmez, "Ülkemiz VAR sistemini ne kadar ücretle almışsa, ASİ sistemini de daha az bir bütçeyle UEFA’ya ya da isteyen liglere sunabilir. Hakemlerin de insan olduğunu düşünürsek bütün eforu tam sahaya yaymak yerine iki yarı alanın iki hakemle yönetilmesi hem sorumluluğu azaltacaktır, hem de başarı oranın yükseltecektir. Maliyet ve hız açısından ASİ sistemimizin, VAR sistemiyle arasında dağlar kadar fark vardır. VAR’dan gelen kararı beklemek için futbol dakikalarca duruyor, hem seyircinin hem de futbolcunun hevesi kaçıyor. Bunların hiçbiri bizim sistemimizde yok. Oyun durmayacak, futbolun hevesi kaçmayacak. İnanın, ben bir daha VAR sistemini duymak istemiyorum” dedi.
Son olarak bu sistemde hakemlerin görevlerini de açıklayan Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, “Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha hakemi pozisyonları değerlendirecek ve beyaz yarı alan hakemi topun o bölgeye gelmesini bekleyecektir. Pozisyonlar, beyaz yarı alanda yaşandığında beyaz saha hakemi maçı yönetecektir, bu sefer kırmızı saha hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecektir. Kararlar hangi bölgede verilirse verilsin, iki hakem saha içerisinde ortak karar verebilecek, çıkan kartlar ortak sayılacaktır. Kırmızı saha hakemi bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayarsak, beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan atma hakkına sahip olacaktır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da hafta sonu kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Hatay'da hafta sonu kısıtlaması başladı
Hatayspor, BB Erzurumspor’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hatayspor, BB Erzurumspor’a hazırlanıyor
Sokak hayvanlarını ve kuşları beslemesi karşılığında şikayetinden vazgeçti
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını ve kuşları beslemesi karşılığında ...
Tır kırmızı ışıkta duran araca çarptı Hatay’da trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tır kırmızı ışıkta duran araca çarptı Hatay’da trafik ...
Mesut Çaytemel: "Tek düşüncem futbol beni bırakana kadar sahada olmak" Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel: "Takımla Süper Lig'i yakalamasaydım, forma şansı bulamayabilirdim"
YEREL HABERLER Mesut Çaytemel: "Tek düşüncem futbol beni bırakana ...
Hatay Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ...
Uludağ'da ölü bulunan doktor toprağa verildi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cenazesi memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Uludağ'da ölü bulunan doktor toprağa verildi Uludağ ...