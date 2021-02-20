Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Atakaş Hatayspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, haftaya 39 puanla 6'ncı sırada girdi. Erzurum deplasmanından puan veya puanlarla dönmek isteyen Akdeniz ekibi, hafta boyunca hazırlıklarını sürdürdü. Son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Hatay temsilcisinde kart cezalısı Strahil Popov, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, takımda sakatlığı bulunan Yusuf Abdioğlu ve Soner Örnek'in durumları maç günü kesinleşecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve Serkan Tokat'ın yöneteceği maça Atakaş Hatayspor'un şu 11 ile çıkması bekleniyor: Munir, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-02-20 12:37:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.