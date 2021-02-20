Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular pas, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Bordobeyazlı kafile bugün özel uçakla Erzurum'a hareket edecek ve kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Hatayspor, BB Erzurumspor ile 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30’da karşılaşacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.