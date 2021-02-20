İskenderun’da 33 kaçak telefon ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun’da 33 kaçak telefon ele geçirildi

İHA

İskenderun’da 33 kaçak telefon ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 işyerinde yapılan aramada 33 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları çalışmada, Ulucami ve Meydan mahallelerinde iki ayrı işyerinde yapılan aramada; bir işyerinde 10, diğer işyerinde 23 olmak üzere toplam 33 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. ve M.V.B. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını ...
İskenderun’da aranan 8 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun’da aranan 8 şahıs yakalandı
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk ...
VAR sistemine karşı ASİ sistemi Hatay’da, futbol dünyasının eleştirdiği VAR sistemine alternatif olarak ASİ sistemi geliştirildi Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, teknoloji marifetiyle yönetilen maçlarda özellikle VAR odalarında şaibe ve taraflılık iddialarının ayyuka çıktığına dikkat çekti Abdulla Sönmez: "VAR’dan gelen kararı beklemek için futbol dakikalarca duruyor, hem seyircinin hem de futbolcunun hevesi kaçıyor"
YEREL HABERLER VAR sistemine karşı ASİ sistemi Hatay’da, futbol ...
Hatay'da hafta sonu kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Hatay'da hafta sonu kısıtlaması başladı
Hatayspor, BB Erzurumspor’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hatayspor, BB Erzurumspor’a hazırlanıyor
Sokak hayvanlarını ve kuşları beslemesi karşılığında şikayetinden vazgeçti
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını ve kuşları beslemesi karşılığında ...
Tır kırmızı ışıkta duran araca çarptı Hatay’da trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tır kırmızı ışıkta duran araca çarptı Hatay’da trafik ...
Mesut Çaytemel: "Tek düşüncem futbol beni bırakana kadar sahada olmak" Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel: "Takımla Süper Lig'i yakalamasaydım, forma şansı bulamayabilirdim"
YEREL HABERLER Mesut Çaytemel: "Tek düşüncem futbol beni bırakana ...
Hatay Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ...
Uludağ'da ölü bulunan doktor toprağa verildi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cenazesi memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Uludağ'da ölü bulunan doktor toprağa verildi Uludağ ...