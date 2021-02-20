Uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada tespit edilen 2 adreste arama yaptı.
E.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 42 tabanca mermisi,1 parça halinde 12 gram gelen sentetik uyuşturucu, İ.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 tabanca ve bu tabancayla ait 1 şarjör, 5 tabanca mermisi, 1 av tüfeği, 90 fişek ele geçirildi.
2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.