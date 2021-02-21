Sınırda yakalanan teröristler tutuklandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Hatay’da sınırda yakalanan terör örgütü mensubu 16 kişi tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca sınırlarında Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan terör örgütü mensupları sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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