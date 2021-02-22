"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Uzay Programı’nı açıklamasının ardından 1970'li yıllarda Türkiye'nin ilk uzay projesi olarak ortaya çıkan sonrasında da rafa kalkan Feydamid projesi (Fevzi Yertut Danser Midan), yeniden gündeme geldi. Projenin mimarı 90 yaşındaki Fevzi Yertut, “Eğer bu proje hayata girseydi uydu göndermek isteyen ülke, Türkiye’den izin almak zorunda kalacaktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı ‘Uzay Programı’nın ardından 1970'li yıllarda, Fevzi Yertut’un öncülüğünde Türkiye'nin ilk uzay projesi olan ancak daha sonra destek görmediği için rafa kalkan Feydamid projesi, tekrardan gündeme geldi.

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