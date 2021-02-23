(flaş) Boupendza, Krasnador'da



Rusya Temsilcisi Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcuyu kadrosuna kattı. İzzet NAZLI, Hatay DHASezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'ne gidiyor.

Hatay'da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Resmi açıklama 16.00'da yapılacak.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek

DHA-Spor Türkiye-Hatay DHA

2021-02-23 15:39:58



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