Hatay'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

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Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Bulvarında meydana gelen kazada, battı çıktı olarak bilinen bölgede beton mikseri ile birlikte 5 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar çekilerek yol ulaşıma açıldı.

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