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Boupendza, Hatayspor'da kalıyor Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: “Boupendza, Hatayspor’da kalmak istediğini söyledi”

İHA

Boupendza, Hatayspor'da kalıyor Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: “Boupendza, Hatayspor’da kalmak istediğini söyledi”

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza’nın Hatayspor’da kalmak istediği için Krasnodar'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.
Hatayspor’un golcü futbolcusu Aaron Boupendza için Rus ekibi Krasnodar'ın yöneticileri geçtiğimiz günlerde Hatay’a gelmiş ve transfer için görüşmelere başlandığı açıklanmıştı. Ancak 24 yaşındaki futbolcu, Hatayspor’da kalmak istediğini kulübüne iletince transfer gerçekleşmedi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da Boupendza’nın, Hatayspor’da kalma isteğine saygı duyduklarını belirterek, transferin görüşmelerinin sonlandırıldığını söyledi.

"Oyuncunun kararına saygı duyduk"
Basın Sözcüsü Vardı, Boupendza için kulüplerin anlaşmaya vardığını hatırlatarak, “Son 2 gündür Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, teknik heyetimiz ve yöneticilerimiz Boupendza’nın transferiyle ilgili transfer çalışmasını Krasnodar yönetimiyle beraber sürdürdüler. Transfer çalışmaları neticesinde 8 buçuk milyon Euro ve ikinci satıştan yüzde 20 pay şeklinde transfer sonlanmıştı. Başkanımız Lütfü Savaş, perşembe günü resmi bir açıklama yapacağımızı beyan etmişti ve biz de resmi açıklamayı yapıyoruz. Son anda oyuncumuzla görüştüğümüz neticede Atakaş Hatayspor’da devam etmek istediğini söyleyince hem biz Hatayspor yöneticileri, hem de Krasnodar’ın yetkilileri oyuncunun bu kararına saygı duydu. Onlara bu anlayışları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Oyuncumuzun taban fiyatı 8.5 milyon Euro"
Hatay’a gelmek istemeyen futbolcuların artık Hatay’dan gitmek istemediğini sözlerine ekleyen Vardı, “Hatayspor emin ellerde, taraftarımızı üzecek hiçbir şey yapmayız. Boupendza’nın takımda kalması sevindirici bir durum. Hatay’a gelmek istemeyen futbolcular artık Hatay’dan gitmek istemiyor. Hoşgörünün bulaşıcı olduğunu söylemiştik, bu oyuncularımıza da bulaştı. İkincisi de futbolcumuzun taban fiyatı belli olmuş oldu, en azından 8 buçuk milyon Euro’yu görmüş olduk. Bundan sonra Boupendza, Hatayspor’a hizmet vermeye devam edecek” şeklinde konuştu.
Son olarak Gabonlu oyuncunun takımda kalma nedenlerine de değinen Vardı, “Oyuncumuz son anda buradan ayrılmak istemediğini beyan etti, biz de buna anlayış gösterdik. Ailesi ve yakın çevresinin verdiği telkinlerle buradaki başarılarının devam edeceğine inandı ve umarım ilerleyen zamanlarda değerini daha yükseğe çıkarır” dedi.

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