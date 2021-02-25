Hatay’da yaban hayvanları için doğaya 300 kilo yonca bırakıldı

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Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yaşayan, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan otçul yaban hayvanları için doğaya 300 kilogram yonca türü yem bırakıldı.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri sorumluluk sahalarında yer alan İskenderunArsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında karlı bölgelerde yaşamlarını sürdüren, kış şartlarına bağlı olarak soğuk havalar nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının aç kalmamaları için uygun bölgelere 300 kilogram balyalar halinde yonca yemi bırakıldı.

Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri yem bırakma ve yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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