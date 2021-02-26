Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı´nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden inşaat ve petrol ürünleri, mermer ve çeşitli gıda maddeleri yüklenen TIR´lar, Reyhanlı´daki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan çıkış yapıyor. Cilvegözü ile Suriye´nin Bab-al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan tampon bölgede yer alan aktarma alanına geçen TIR´lar, burada yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye´ye dönüyor.
GÜNLÜK ORTALAMA 300 TIR
Cilvegözü´nden günlük ortalama 280-300 TIR çıkış yapıyor. Zaman zaman araç yoğunluğu yaşanan kapıda alınan önlemler çerçevesinde TIR´lar sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-02-26 10:01:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.