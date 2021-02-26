Hataylı Seher Aşker 36 yıldır balıkçılık yapıyor Seher Aşker, 9 yaşından beri ailesi ile beraber ağ örüp balık avına çıkıyor Bölgedeki kadın balıkçılara devlet tarafından konteyner tahsis edildi

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Seher Aşker, 36 yıldır balıkçılık yapıyor.

Seher Aşker, 9 yaşından beri ailesi ile beraber denizde balıkçılık yaptığını belirterek, "Babamız vefat ettikten sonra bu işi bize miras olarak bıraktı. İsterim ki ağ işini öğrendikten sonra herkese öğreteyim. Bu mesleği devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sağolsunlar abilerim hepsi yardımcı oldu. Bu işi bırakmadık devam ettiriyoruz" dedi.

Akşama doğru gün batımında denize açıldıklarını, ağları atıp ertesi gün sabah saat altıda denize açılıp ağları topladıklarını anlatan Aşker, "Erkeklerin ve kadınların yaptığı iş eşittir, nasıl abim ağ çekiyorsa ben de çekiyorum. Ben bu işi yapmam, ben bu işi yapıyorum diye bir şey yok. Anca beraber kanca beraberiz. Bu işten kazancımız eve ekmek getirebilecek kadar yetiyor. Bazen de elimiz boş dönüyoruz. Ama şükürler olsun kimseye muhtaç olmuyoruz. İşin en zor tarafı denizdeyken alaboraya yakalanıyoruz , sığınak yerimiz yok. En zorlu tarafı olduğu kadar en zevkli tarafı da var. En zevkli tarafı da ağları çıkarırken balık dolu olduğunu görünce bütün yorgunluğunu ve stresini atıyorsun" diye konuştu.



Kadın balıkçılar için 2 konteyner tahsis edildi

Bu arada, bir ay önce AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy, kendi evinin bodrum katında balıkçı ağı ören Seher Aşker'i ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Seher Aşker, çok zor ve dar alanda balıkçı ağı ördüğünü ve devletten kendilerine daha iyi şartlarda çalışabilecek bir atölyede imkan sunmalarını talep etti.

Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy, bu talepleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatlarıyla balıkçı kadınların talepleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2 tane konteyner tahsis edildi. Konteynerler balıkçı kadınların kullanımına sunulmak üzere bölgeye gönderildi.

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