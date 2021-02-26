İş yerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında Çay Mahallesinde kaçak silah imalat ve kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine M.Ö. ve N.Ö. isimli şahısların iş yerine operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince, şüpheli şahısların iş yerinde yapılan aramada, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomeatik av tüfeği ve silah yapımında ve tamiratında kullanılan aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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