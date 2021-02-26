İskenderun’da silahlı yaralamaya: 5 gözaltı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde silahla kasten yaralama ve oto kurşunlama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat Pazartesi günü meydana gelen silahla kasten yaralama ve oto kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şahısların yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince tespit edilen 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda H. T., M.O., M.A.K., A.Ç.A. ve S.O. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 adet 7.65 mm tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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