İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış balinanın çevreye kötü yaydığı bildirildi

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İskenderun Körfezi'nde balıkçılar, 15 metre uzunluğunda ölü balinaya rastladı.

Hatay’ın Arsuz ilçesi Madenli Balıkçı Barınağı açıklarında avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış olan balinaya rastladılar. Balinayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan balıkçıların şaşkınlıkları görüntülerdeki konuşmalara yansıdı.

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