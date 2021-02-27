Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27. haftasında A.Hatayspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 41 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

54. dakikada sağ kanattan Popov’un ortasında top ceza sahasında Daniel Lukasik’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21

64. dakikada Erdi Dikmen'in ceza sahası içinde Akintola’ya yaptığı müdahale sonra hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltıyı işaret etti.

65. dakikada penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Akintola, top ile kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkaran golü attı. 31

74. dakikada Katranis’in soldan ortasına ceza sahası içinde arka direkte topla buluşan Akintola, rakibini çalımlayarak sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 41

90+1. dakikada ceza sahası içerisinde Lobzhanidze’nin pasında topu alan Geraldo’nun şutu yan direkten geri döndü.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Hatayspor: Munir xx, Katranis xxx (Youssouf Kone dk. 82 xx), Jean Billong xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx (Isaac Sackey dk. 82 x), Ruben Riberio xxx, Selim xx (Kamara dk. 75 x), Adama Traore xx (Muhammed Mert dk. 66 x), David Akintole xx, Mame Diouf xxx (Burak Can dk. 82 ?)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Atila Turan xx (Geraldo dk. 83 x), Zvonimir Sarlija xx, Ante Kulusic xx, Stelios Kitsiou xxx, Idriz Voca xx (İbrahim Akdağ dk. 54 xx), Daniel Lukasik xx, Joseph Paintsil xxx, Endri Çekiçi xx (Erdi Dikmen dk. 54 xx), Saba Lobzhanidze xx, Torgeir Börven xxx (Alper Potuk dk. 61 xx)

Yedekler: Ricardo, Assane Diousse, Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin, Alperen Babacan, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Börven (dk. 16) (MKE Ankaragücü), Diouf (dk. 45 ve 55 pen.), Akintola (dk. 65 pen. ve 74) (A.Hatayspor)

Kırmızı kart: Joseph Paintsil (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Isaac Sackey (A. Hatayspor)

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