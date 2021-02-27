Hikmet Karaman: "Biz ateş çemberinin içerisindeyiz, takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman: "Biz ateş çemberinin içerisindeyiz, takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok"

İHA

Hikmet Karaman: "Biz ateş çemberinin içerisindeyiz, takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Biz ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda iki penaltı yaptırma lüksümüz yok" dedi.
Süper Lig’in 27. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor karşısında 10 öne geçmelerine rağmen karşılaşmayı 41 kaybeden MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Hikmet Karaman, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karaman, takımı 10 kişi bırakma ve iki penaltı yaptırma lükslerinin olmadığını belirterek, "Oyuna iyi başladık, golü bulduk. Golden sonraki dakikalardaki oyunumuz istediğimiz gibi değildi, biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha pas, oyunda genişlik, derinlik oynayabilirdik. Yediğimiz golde üç tane oyuncumuz durup hakemden faul istiyor, yani o pozisyon gitti, akabinde gol oldu. Maçın en önemli püf noktası bir yediğimiz kırmızı kart, takımı 10 kişi bırakmak, doğru kırmızı, aynı olayı Kayseri maçında ve burada yaptık ve iki tane penaltı yaptırdık. İki penaltıda çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor ligde konumu ve oynadığı oyun olarak iki penaltı birde 10 kişi kalırsanız çok zorluk yaşarsınız. Ama buna rağmen oyun 31 olduktan sonra 32’ye getirsek belki rakibi tedirgin edip, maçı başka yere götürebilirdik. Biz ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda iki penaltı yaptırma lüksümüz yok. Ama maalesef bunlar oluyor. Mutlak suretle önümüzdeki haftalarda bu puan kaybını telafi etmek zorundayız, rakip kim olursa olsun. Önümüzdeki hafta içinde Karagümrük ve Galatasaray maçlarımız var. Bunları telafi etmek zorundayız. Böyle basit bireysel hata yapmazsak, bugün iki penaltı ve kırmızı kart olmazsa bu maç başka yerlere gider. Oyunun ilk 20 dakikasında onu gösterdik. Dolayısı ile çalışacağız, daha farklı şeyler uygulayacağız. Hatayspor’u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Erdoğan: "Oyunun kontrolünü elimize alıp maçı çevirdik"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Oyunun kontrolünü elimize alıp maçı ...
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü : 4 -1
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü : 4 -1
Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç ...
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk ...
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Hatayspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hatayspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç ...
İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış balinanın çevreye kötü yaydığı bildirildi
YEREL HABERLER İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı Yaklaşık ...
Başkan Savaş: “Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz” Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 1 Mart itibari ile atılması beklenen normalleşme adımları için tüm hazırlıkları yaptıklarını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Savaş: “Normalleşme için hijyen ve ...
Hatay´daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun
YEREL HABERLER Hatay´daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet ...
Kahvehanede oyun oynayanlara ceza
YEREL HABERLER Kahvehanede oyun oynayanlara ceza
İskenderun’da silahlı yaralamaya: 5 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da silahlı yaralamaya: 5 gözaltı
İş yerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
Kapalı kahvehanede oyun oynayıp sigara nargile içerken yakalandılar İskenderun’da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kapalı kahvehanede oyun oynayıp sigara nargile ...
Ömer Erdoğan, 2 yıl daha Hatayspor'da Ömer Erdoğan:“Hatayspor özel bir kulüp”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan, 2 yıl daha Hatayspor'da Ömer ...
Hataylı Seher Aşker 36 yıldır balıkçılık yapıyor Seher Aşker, 9 yaşından beri ailesi ile beraber ağ örüp balık avına çıkıyor Bölgedeki kadın balıkçılara devlet tarafından konteyner tahsis edildi
YEREL HABERLER Hataylı Seher Aşker 36 yıldır balıkçılık ...
Irak'tan gelen tırlardan kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Irak'tan gelen tırlardan kaçak sigara çıktı
Ölü balinayı görüntüleyen amatör balıkçı: Körfezde onu besleyecek potansiyel yok
YEREL HABERLER Ölü balinayı görüntüleyen amatör balıkçı: Körfezde ...
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
YEREL HABERLER Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Mimarisiyle hayrete düşüren bina Vatandaşlar çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor
YEREL HABERLER Mimarisiyle hayrete düşüren bina Vatandaşlar çökecek ...
Defne ve zeytinyağlı yöresel sabunlara talep yağıyor
YEREL HABERLER Defne ve zeytinyağlı yöresel sabunlara talep yağıyor
İskenderun Körfezi'nde balıkçıların kamerasına bu kez de ölü balina takıldı
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde balıkçıların kamerasına bu kez ...
Samandağ'da sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Samandağ'da sazlık alanda yangın