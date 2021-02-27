İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi

Hatay'da 2020 yılında TSK tarafından Suriye'nin idlib kentine düzenlenen Bahar Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan 33 asker için Kur'anı Kerim okunarak, hatmi şerif duası yapıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından bugün akşam İdlib'de şehit olan 33 asker için hatmi şerif indirildi. Hatay İl Müftülüğünce Antakya Ulu Camii’nde Kuran Kur'anı Kerim okunarak, hatmi şerif duası yapıldı.

Şehitler için okunan hatmi şerif duasına Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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