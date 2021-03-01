Hatay’da açıklarında 3 hortum çıktı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan 3 hortum heyecan yaşattı.

Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ortaya hortum çıktı. Amatör kameralar tarafından denizde görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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