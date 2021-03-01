Şüpheli aracın şase numarasının değiştirildiği ortaya çıktı

Hatay’da trafik uygulama noktasında durdurulan şüpheli otomobilin şase numarasının değiştirildiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı ve change yapılmış otoların tespitine yönelik yapılan ortak çalışmada bölge trafik uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir otomobilde yapılan incelemede şase numarasının değiştirildiği sonradan monte edildiği belirlendi.
Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.