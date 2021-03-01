Hatay açıklarında hortum

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İzzet NAZLI-Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesi açıklarında hortum oluştu. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte, dünyanın en uzun sahillerinden birinin yer aldığı Samandağ açıklarında hortum oluştu. Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Çevlik ve Deniz mahallelerinden görünen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Ali ARSLAN

2021-03-01 11:51:39



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