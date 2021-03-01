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Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı

DHA

Suriye sınırına tank ve beton blok sevkiyatı


Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına tank ve beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilmek için yola çıkan tank ve mevzilerde kullanılacak beton blok yüklü TIR'lar, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Sınır bölgesine giden tank ve beton bloklar, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.FOTOĞRFALI DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2021-03-01 20:41:22

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