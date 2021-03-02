Hatay'da araç beton bloğa çarptı: 2 ağır yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde yol kenarındaki beton bloğa çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Defne ilçesinde Subaşı Alt Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 ACD 099 plakalı Audi marka otomobil, yol kenarındaki beton bloğa çarptı. Kaza sonrası otomobildeki 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan kadın şoför C.Ç (Cansu Çıplak) Hatay MKÜ Araştırma Hastanesine, oğlu M.A.Ç (Mehmet Ali Çıplak) Yeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.