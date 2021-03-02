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Hatayspor Başkanı Savaş'tan UEFA ve Boupendza açıklaması Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: "Hedefimiz üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi" "O (Boupendza) bizim evladımız. Eğer mutlu olmayacağı bir yer varsa onu gönderemeyiz"

İHA

Hatayspor Başkanı Savaş'tan UEFA ve Boupendza açıklaması Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: "Hedefimiz üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi" "O (Boupendza) bizim evladımız. Eğer mutlu olmayacağı bir yer varsa onu gönderemeyiz"

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hedeflerinin üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi’nde oynamak olduğunu söyledi. Başkan Savaş, Boupendza’nın transferinde futbolcuya saygı gösterdiklerini belirtti.
Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Savaş, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme uzattıklarını ve takımın başarısında herkesin emeği olduğunu söyledi. Hedeflerinin üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi olduğunu belirten Savaş, "Bunu 1 yıla çekmek teknik ekibin ve futbolcuların elinde" dedi.
Başkan Savaş, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile 2 yıl daha sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Biz ona gönülden kapımızı açmışız. Bizim kardeşimiz ve hocamız. Ekibi ile birlikte hem karakterini hem de mantalitesini çok seviyoruz yönetim olarak. Çalışma azmi ve şevki bizleri mutlu ediyor. Belki sportif anlamda bir başarı var ama bunda herkesin katkısı var. Bu katkıya en çok lezzet katan hocamız ve çalışma arkadaşları. Bizim 1 yıllık sözleşmemiz vardı. Bu bitmeden 2 yıl daha yaptık. Ortalama 2 buçuk yıl hocamız görev yapacak. İnşallah başarılı olurlar” diye konuştu.

"Hedef, Avrupa Ligi'nde oynamak"
Hedeflerinin üç yıl sonra Avrupa Ligi’nde oynamak olduğunu belirten Başkan Savaş, şöyle devam etti:
“Biz ilk göreve geldiğimizde üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi dedik. Biz üç yıl içinde dedik ama bu sene olursa mutlu oluruz. Futbolcular inanıyor bu konuya. Benim sözüm üç yıl, ama beni, Hatayspor’a gönül verenleri onurlandırmak istiyorlarsa bunu 1 yıla çekmek teknik ekibin ve futbolcuların elinde. Onlar bunu başarırsa biz de onlara Hatayspor adına teşekkür ederiz.”

"Boupendza bizim evladımız. Mutlu olmayacağı yere göndermeyiz"
Başkan Savaş, Boupendza’nın Krasnodar takımı ile prensipleri nedeniyle ile anlaşamadığını belirterek, “Akintola’ya Çin’den 3 buçuk milyon Euro’luk bir teklif vardı. Onun dışında devre arasında son güne kadar Boupendza’ya Rusya’dan teklif vardı. Ukrayna ve Rusya takımlarından. Bunların dışında İtalya ve İngiltere’den 2 teklif vardı. İyi bir paraya anlaşmıştık Krasnodar takımı ile. Boupendza’da anlaşmıştı ama son toplantıda kulübün genel müdürü ile anlaşamamışlar. Anlaşamayınca futbolcunun bazı çekinceleri oldu. Bu şekilde imza atıp gitmesinin manası yok. Biz hem bizde başarılı olmasını hem de gittiği takımda başarılı olmasını isteriz ama bunun için bazı şartların yerine gelmesi lazım. O bizim evladımız eğer mutlu olmayacağı bir yer varsa biz onu gönderemeyiz. Burada zaten mutluyum diyor, Hatayspor’da oynamaya devam eder” dedi.
Başkan Savaş, Boupendza’nın transferi ile ilgili maddi anlamda her iki taraftan da sıkıntı olmadığını belirterek, "Bazı prensiplerde kafasında soru işareti oldu. Öyle olunca ben gitmek istemiyorum dedi bizde saygı gösterdik” açıklamasını yaptı.

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