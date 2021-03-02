Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı DG. Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı kafile bugün akşam saatlerinde havayolu ile Sivas’a hareket edecek.

Hatayspor, DG Sivasspor ile 3 Mart Çarşamba günü 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00’da karşılaşacak.

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