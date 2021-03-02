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'Orta riskli' kategorideki Hatay´da işletmeler açıldı

DHA

'Orta riskli' kategorideki Hatay´da işletmeler açıldı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmeyle birlikte orta riskli iller arasında yer alan Hatay´da, kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün ilk müşterilerini aldı. Yüzde 50 kapasiteyle açılan, Antakya Tarihi Uzun Çarşı´daki lokantalarda yoğunluk yaşandığı görüldü. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından düşük ve orta riskli illerde kontrollü normalleşme süreci başladı. Orta riskli iller grubunda yer alan Hatay´da, kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün yüzde 50 kapasiteyle ilk müşterilerini aldı.
'SIKINTILI GÜNLERE DÖNMEK İSTEMİYORUZ'
Zor günlerden geçtiklerini söyleyen restoran işletmecisi Sedat Kutnu, "Cumhurbaşkanımızdan müjdeli bir haber geldi, kısmen normalleşmeye döndük çok şükür. Eski sıkıntılı günlere dönmemek için sosyal mesafeyi koruyarak temiz ve hijyenik bir ortamda müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Bundan sonra eski sıkıntılı günlere dönmek istemiyoruz, inşallah dönmeyeceğiz. Yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başladık, herkese hayırlı uğurlu olsun, sağlıklı günler diliyorum" dedi.
'KURALLARA UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Restoranlardaki müşteri kabul etme yasağının kalkmasıyla beraber ilk günde soluğu Antakya´nın tarihi uzun çarşıdaki kasaplarda aldığını söyleyen Şefika Buğdaycıgil de, "Çok şükür çarşımız açıldı, bugün kendimizi dışarı attık. Kentimizin meşhur tepsi kebabını yemeye geldik. Evde yapıyorduk ya da eve sipariş veriyorduk ama bu lezzetleri yerinde yemek daha başka güzel. Hatay´ımız çok zor günler geçirdi, çok şükür normale dönmeye başladık. İnşallah iyiye gidecek bundan sonra. Biz tabi her zaman olduğu gibi tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız" diye konuştu. 
'SAĞLIKLI GÜNLERİMİZE DÖNMEYİ UMUYORUZ'
İş yerlerini temizleyerek ilk günden müşteri almaya başladıklarını söyleyen kafe işletmecisi Mehmet Çağlar ise, "Temizliğimizi yaptık, hijyen ve dezenfekte işimizi hallettik. Çok şükür artık işimizin başındayız. Hatay geçtiğimiz aylarda çok ciddi sıkıntılar yaşadı, esnaf olarak da hepimiz zorlu bir süreçten geçtik. İnşallah o günleri bir daha yaşamayacağız, her şey daha güzel olacak diye umuyoruz. Yarım kapasiteyle müşteri almaya başladık, hijyen kurallarına elimizden geldiği kadar uyup, sağlıklı günlerimize dönmeyi umuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-03-02 17:01:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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