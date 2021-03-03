Hatay’da pitbull dehşeti Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırıp telef etti

O ve babasına bir dava daha!

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Hatay’ın Antakya ilçesinde sahipsiz olduğu öğrenilen Pitbull cinsi köpek, mahalle esnafının beslediği sokak kedisine saldırıp telef etti.

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde tasmasız gezen sahipsiz Pitbull cinsi köpek, kaldırımda mahalle esnafının beslediği sokak kedisine saldırdı. Çevredekiler sopa ve süpürgelerle kediyi, köpeğin dişlerinden kurtarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kedi telef oldu.

Esnafın kediyi kurtarmak için müdahalesi yetersiz kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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