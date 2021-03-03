Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 41. yılında anıldı Hatay Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk ve Tayfur Sökmen'in büstüne Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu tarafından çelenk sunuldu

Hatay Devletinin ilk ve tek Cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen ölümünün 41. yıldönümünde Hatay Valiliği tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Hatay Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk ve Tayfur Sökmen'in büstüne Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu tarafından çelenk sunuldu. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Tayfur Sökmen ve tüm silah arkadaşları adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşının ardından açıklamalarda bulunan Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, “Kıvılcımı çakılan kurtuluş meşalesini, Hatay’ın dört bir yanına taşıyan Tayfur Sökmen ve silah arkadaşları bir avuç aydın insandır. Onların büyük iman ve gayretleri bu tarihi sözü bir müjde gibi anlayan Hatay halkının katılımıyla kurtuluş ateşi tüm Hatay’a yayılmış, Hatay’ı önce bağımsızlığa, sonra da ana vatana kavuşturmuştur. ‘Sen ben yok biz varız’ diyen Tayfur Sökmen’in bu ideali, şu anda Hataylıların birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamasıyla vücud bulmuştur. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle yad ederken, başta bu zaferi barış ve dostluk yoluyla bize kazandıran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bize Hatay’ı emanet eden Tayfur Sökmen’i rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Tayfur Sökmen’in torunu Mehmet Mursaloğlu da, “Tayfur Sökmen’in Hatay mücadelesinde en çok üzerinde durduğu ve kurtuluş yolu olarak gördüğü Hatay’da yaşayan bütün cemaatlerin birlik ve beraberlik içinde Hataylılık anlayışını gerçekleştirmekti. 1938 yılında ‘Sen ben yok biz varız’ sözünü söyleyen Tayfur Sökmen, bu anlayışı hem fikri hem de fiili birçok olayda göstermiş ve konuşmalarında bunu dile getirmiştir. Ölümünün 41. yılında Tayfur Sökmen’e, silah arkadaşlarına ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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