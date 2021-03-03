Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63 - Galatasaray: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray’a 6374 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal xx, İsmail Binbir xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş x 5, Prince xx 15, Ben Abdelkader xx 13, Gueye xxx 28, İdil Türk x, Derin Yaya x 2
Başantrenör: Ekin Baş
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç x 8, Prints x 8, Steinberga xx 21, Holingsvorth x 8, Mısra Albayrak x, Russell xx 12, Whitcomb x 10, Meltem Yıldızhan x 2, Cansu Köksal x 2, Sude Yılmaz x 3, Asena Yalçın x
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 1616
Devre: 3041 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 4756 (Galatasaray lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.