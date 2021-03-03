Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63 - Galatasaray: 74

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray’a 6374 mağlup oldu.



Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal xx, İsmail Binbir xx, Batuhan Söylemezoğlu xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş x 5, Prince xx 15, Ben Abdelkader xx 13, Gueye xxx 28, İdil Türk x, Derin Yaya x 2

Başantrenör: Ekin Baş

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç x 8, Prints x 8, Steinberga xx 21, Holingsvorth x 8, Mısra Albayrak x, Russell xx 12, Whitcomb x 10, Meltem Yıldızhan x 2, Cansu Köksal x 2, Sude Yılmaz x 3, Asena Yalçın x

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 1616

Devre: 3041 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 4756 (Galatasaray lehine)

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