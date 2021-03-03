Şehit polis Anıl Kemal Kurtul adına kütüphane açıldı

Siirt’te şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul için Hatay’da kütüphane açıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un adına Kırıkhan, 408 Evler İlkokulu’nda kütüphane oluşturuldu. Kütüphanenin açılışına Kırıkhan Emniyet Müdürü Hasan Kılış, Kırıkhan Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Kenan Özmen, şehidin babası Muhammet Kurtul, annesi Meryem Kurtul, eşi Hülya Kurtul ve arkadaşları katıldı

Şehit eşi Hülya Kurtul, şehit eşinin yanında olduğunu hissettiğini söyleyerek, “Bütün şehitlerimizin şehadeti kabul olsun. Onlar bu vatan işin canlarını feda ettiler ama geride böyle güzel eserlerle anılacaklar. Bu kütüphane sayesinde güzel insanlar yetişecek. Bu kütüphane için Türkiye’den bir çok kahramanlarımız yardım etti. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin adını yaşatmak için çok uğraşıyorlar ve bende bunlardan biriyim. Bu yolda çok çalışacağız ve vaz geçmeyeceğiz. Şehitlerimiz hep kalbimizde yaşayacak” dedi.

Okul Müdürü Ersin Aladağ ise şehit Anıl Kemal Kurtul adına düzenledikleri kütüphanede şehit eşi Hülya Kurtul’un destekleriyle ve çeşitli kurumlardan gelen yaklaşık 2 bin adet kitap bulunduğunu kaydetti.

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