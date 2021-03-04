Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 5 kişi tutuklandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda, yakalanan 21 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.



21 kişi den 16 kişi serbest bırakılırken 5 kişi ise tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.