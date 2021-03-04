İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada belirlenen 2 adreste arama yaptı.

K. E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet kavanoz içerisinde 38,12 gram, 1 adet plastik kutu içerisinde 44,20 gram sentetik Kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

O. G. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 ayrı poşet ve cam şişe içerisinde 75, 130, 155, 2,60 gram ağırlıklarında ve kağıda sarılı satışa hazır halde sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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