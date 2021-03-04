Reyhanlı Eğitim Köyü'nde, Suriyeli savaş mağduru öğrenciler yüz yüze eğitime başladı



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde, Suriyeli savaş mağduru çocukların barındığı Eğitim Köyü'nde yüz yüze eğitime başlandı.Reyhanlı Eğitim Köyü Eğitim Koordinatörü Abdulkadir Dinç, gerekli olan tüm önlemlerin alınarak eğitim öğretime başlandığını söyledi. Öğrencilerin öğretmenlerini, öğretmenlerinde öğrencilerini çok özlediğini belirten Dinç, eğitim öğretime başlanması nedeni ile öğrencilerin ateş ölçümü, maske kontrolün yapıldığını ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğitim görecekleri sınıflara alındığını kaydetti. Çocukların okula servislerle getirildiklerini anlatan Dinç, "Okulumuzda öğretmenler ve idari personeller tarafından gerekli olan tüm önlemler alındı. Reyhanlı'da yaşayan savaş mağduru yetim çocukların da olduğu ana okulu ve ilkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencileri toplam 450 öğrenci haftada 4 gün, öğle ve sabah olmak üzere eğitim görecekler. Temennimiz odur ki, yakın zamanda ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyanın etkisi altında olduğu salgın sürecinin bir an önce bitmesi ve öğrencilerimize daha samimi sarılarak onları karşılayarak eğitim öğretime devam etmektir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-03-04 14:24:19



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