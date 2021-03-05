Uyuşturucu serası Hatay’da uyuşturucu üretmek için sera kurduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

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Hatay’ın Defne ilçesinde uyuşturucu üretmek için sera kurduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Defne ilçesinde yapılan çalışmalarda bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisini aldı. Yapılan operasyonda serada ekili 446 kök Hint keneviri bitkisi ile daralı 101 gram kubar esrar, 7 adet Captagon hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli A.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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